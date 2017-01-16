Сенатор Джабаров: Начав судиться с Россией в ООН, Порошенко плохо кончит

16 Января 2017 17:36 41

Украина вновь решила судиться с Россией. Сегодня украинский президент Петр Порошенко поручил своему МИД подать иск в Международный суд в Гааге о нарушении Российской Федерацией двух конвенций ООН. Так, якобы Россия пренебрегает Конвенцией ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенцией по противодействию финансированию терроризма.

Порошенко заявляет, что проживающие в Крыму и в Донбассе украинцы подвергаются целенаправленному преследованию и дискриминации со стороны российских властей. «Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям», — можем прочитать мы на официальном сайте украинского президента.

На сегодняшний день процесс предварительной работы по подготовке иска уже завершен, и вскоре украинские дипломаты подадут его на рассмотрение ооновских судей. Какой будет реакция международных инстанций на этот документ, пока еще трудно предугадать. Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам, тем не менее, считает, что оценку данной инициативе Киева можно дать уже сейчас.

«Прежде чем подавать такие иски украинской власти, следовало поинтересоваться мнением своих граждан, мнением десятков тысяч своих граждан, которые работают и добывают себе хлеб насущный на территории России. Испытывают ли они какие-то притеснения и дискриминацию со стороны россиян? Это смешно. Конечно, если кому-то хочется вновь разыграть антироссийскую карту, то он может «раскрутить» и эту тему. Но, в принципе, все понимают, что это глупость, что украинская власть идет вразнос и пытается окончательно рассорить братские народы. Я думаю, что завершение всей этой истории для киевского руководства будет весьма печально. Вся эта хунта, пришедшая к власти благодаря государственному перевороту, будет сметена собственным же народом», — приводит Федеральному агентству новостей свою точку зрения сенатор.

Говорить о том, что русские где-то дискриминируют украинцев, — просто смешно, считает Владимир Джабаров. Если бы это было так, то украинский язык не был бы одним из государственных языков на территории Республики Крым.