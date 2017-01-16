ИГИЛ потеряло ключевые высоты около Пальмиры

Тияс, 16 января. Штурмовые подразделения правительственных войск Сирии выбили террористов с ключевых высот около военного аэродрома Т-4.

Армия САР нанесла несколько сокрушительных ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» к северу от стратегически важного аэродрома Тияс (Т-4). Джихадисты в боестолкновениях потеряли как минимум 40 человек. Сирийцам удалось значительно потеснить исламистов на западных окрестностях Пальмиры и установить контроль над соседними месторождениями нефти и газа. Наземным войскам оказали поддержку с воздуха ВВС Сирии, нанеся по боевикам несколько точных авиаударов.