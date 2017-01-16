Последнее слово «большого друга Украины»: Байден завещал Порошенко слетать на Луну

Киев, 16 января. Вице-президент США Джо Байден во время своего прощального визита в Киев оценил путь Украины к демократии, сравнив его с полетом на Луну.

«Джон Кеннеди когда-то сказал о полете на Луну: мы не можем это откладывать. Я считаю, что украинцы не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства», — сказал американский политик.

Кроме того, он призвал жителей Незалежной бороться с коррупцией и демонстрировать приверженность верховенству закона и бороться с коррупцией. В целом, по его мнению, новый год будет трудным для Киева.