Звездная экспансия: как искусственный интеллект будет Млечный путь покорять

Покорять галактику Млечный путь будет искусственный интеллект, заявил британский ученый, занимающийся вопросами изучения космического пространства Андреас Хейн. И это довольно неплохая идея, которая позволила бы человечеству исследовать дальние рубежи космоса, считает научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Британский астрофизик предполагает, что к 2060 году человечество создаст машину, вычислительные мощности которой можно будет сравнить с человеческим мышлением. При этом такое устройство будет способно управлять космическим кораблем, который будет специально создан для межзвездных миссий.

«Первые миссии показали, что космос весьма враждебная для человека среда. Существует множество факторов, которые могут привести к гибели человека — это проникающая радиация, низкие температуры и практически настоящий вакуум. Вспомните, как выглядит обшивка современных космических кораблей: космонавтов от агрессивной среды отделяет несколько сантиметров корпуса. Любое неверное движение космонавтов, космическое выветривание (постоянный поток высокоэнергетических частиц и микрометеоритов), а также другие факторы могут привести к гибели экипажа за считанные минуты. Именно поэтому я выступаю за такую идею, потому что автоматические станции способны выжить там, где человека ждет смерть», — считает эксперт.

По мнению британца, космический корабль будущего должен оснащаться хорошим двигателем для дальних перелетов, а также очень мощным источником питания, которых бы хватало для систем корабля и самого искусственного интеллекта.

«Дело в том, что во время дальних перелетов звездного света для солнечных батарей будет мало, и поэтому необходим ядерный источник энергии, способный питать корабль даже в полной темноте. Кроме этого изотоп мог бы обогревать всю электронику. А вообще, искусственный интеллект — это хорошо, потому что ему не надо пить, есть, справлять нужду и дышать, он просто работает и постоянно передает на Землю всю полученную информацию. Робот не стареет и может работать десятилетиями, если не больше», — поясняет научный обозреватель.

Также стоит отметить, что с увеличением расстояния между Землей и космическим кораблем будет увеличиваться время передачи сигнала. Эксперт предполагает, что немного снизить задержку помогут установленные по всему направлению полета космические зонды-ретрансляторы, которые бы принимали, усиливали бы и отправляли дальше сигнал.

«Это действие по цепочке — корабль отправил, первый передатчик получил, обработал и послал на второй передатчик, дешево и сердито. Но все равно, задержки будут очень большими, возможно, даже годы. Тут можно вспомнить те же «Вояджеры», которые вот уже 40 лет летят в дальний космос и только недавно попали в облако Оорта. Я даже не представляю, сколько от них сигнал может идти на Землю. Поэтому ретрансляторы могли бы помочь, но где столько взять?» — заключает эксперт.

Напомним, ранее специалисты американского аэрокосмического агентства (NASA) разработали сценарий, согласно которому Луна может быть освоена автономной и расширяющейся популяцией простейших роботов. Проведенное моделирование показало, что для создания автономной колонии роботов достаточно в течение 20 лет доставить на спутник Земли минимум 12 тонн полезной нагрузки.