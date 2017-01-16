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Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Астане
Политика

Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Астане

Сегодня 17:15
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Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Астане

Москва, 16 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил подготовку к встрече по Сирии в столице Казахстана. Соответствующая информация приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как говорится в сообщении, стороны также подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения боевых действий, установленного в Сирийской республике при посредничестве России и Турции. Кроме того, министры обсудили некоторые актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества.

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Напомним, ранее власти РФ пригласили представителей администрации избранного главы США Дональда Трампа в Астану на очередные переговоры по Сирии.

 

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Тимур Румянцев
#россия #сирия #турция #лавров #чавушоглу
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