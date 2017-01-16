Нерпа и белый кит помогут ученым защитить экологию Карского моря

Екатеринбург, 16 января. Российские ученые придумали новый способ ззащитить экологию в карском море. Они впервые установили спутниковые передатчики на белуху (белого кита) и нерпу. Об этом рассказали в Межрегиональном экспедиционном центре (МЭЦ) «Арктика».

«Во время экспедиции, когда группа исследователей высадилась на острове Шакальского, были установлены спутниковые передатчики на одну белуху и одну нерпу. До этого года такие ресурсные исследования в ЯНАО не проводились», — отметили в МЭЦ, передает ТАСС.

Ученые теперь с интересом следят за их перемещениями и узнают много нового. Белый кит - своего рода индикатор устойчивого состояния морских экосистем Арктики. Ученые убеждены, что наблюдения позволят контролировать изменения в экологической обстановке Карского моря.