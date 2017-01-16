Власти Челябинской области запретили мигрантам водить автобусы и такси

Челябинск, 16 января. Власти Челябинской области ввели запрет на привлечение мигрантов к работе в сфере пассажирских перевозок. Соответствующее постановление подписал глава области Борис Дубровский.

Постановление запрещает гражданам зарубежных стран осуществлять трудовую деятельность на основании патентов в сфере внутригородских, пригородных и междугородних перевозок. Кроме того, мигранты не смогут работать в такси.

Также данное постановление обязывает все хозяйствующие субъекты области привести численность иностранных работников в соответствии с документом.

Стоит отметить, что запрет действовал в Челябинской области и в 2016 году. Власти приняли решение продлить действие запрета на 2017 год.