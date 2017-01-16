Минпромторг РФ предсказал рост промышленности в 2017 году

Москва, 16 января. Рост промышленного производства в России в 2017 году составит 1,6–2%. Об этом журналистам рассказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

«Мы ожидаем не только продолжения, но и ускорения роста. При отсутствии внешних шоков можно рассчитывать на продолжение роста в промышленности», — цитирует слова политика издание «Известия».

Осьмаков рассчитывает на то, что химическое и текстильное производство подрастут сразу на 4%.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительство РФ планирует выделить на поддержку промышленности более 107 миллиардов рублей.

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