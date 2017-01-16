Полиция проверяет ночной клуб в Красноярске, из которого выгнали девушку-инвалида

Красноярск, 16 января. Девушка-инвалид обратилась в полицию Красноярска, заявив, что ее не пустили в ночной клуб, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел на выходных. По словам заявительницы, она с друзьями собралась в ночной клуб, чтобы покутить и хорошо провести время, однако ее не пропустили на вечеринку. Обиженная девушка уверена, что неприязненное отношение охраны клуба связано с тем, что она инвалид.

Сотрудники охраны ночного развлекательного заведения Красноярска в свою очередь заявили, что девушка и двое молодых людей вели себя грубо, стремясь как можно быстрее оказаться на празднике. Отметим, что в отношении одного из тусовщиков был составлен протокол по статье «мелкое хулиганство». По заявлению девушки, которая, к сожалению, так и не попала на кутеж, проводится проверка.