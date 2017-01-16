Вооруженный феном петербуржец пригрозил сожительнице изощренным убийством

Санкт-Петербург, 16 января. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угрожал убить свою сожительницу. Мужчина посадил женщину в ванну с водой и пообещал бросить туда фен.

33-летняя жительница Колпинского района сегодня утром вызвала полицейских для разбирательства с ее гражданским мужем. По ее словам, в ходе бурного выяснения отношений он пригрозил расправиться с ней, бросив фен в ванну. Затем 48-летний мужчина сжалился над своей сожительницей, дождался, пока она оденется, и выгнал из дома. Как передает «Фонтанка», мужчину задержали и доставили в отдел полиции.