Ученые определили три главные качества идеальной жены

Берлин, 16 января. Ученые из Германии выделили три основных критерия, на которые в первую очередь обращают мужчины при выборе будущей жены.

Так, было проведено исследование, в котором принимали участие мужчины от 20 до 50 лет. По его итогам стало известно, что умение хорошо готовить находится на первом месте в иерархии качеств идеальной спутницы жизни. Внешняя привлекательность находится на втором месте. Как считают мужчины, женщина должна всегда выглядеть восхитительно как дома, так и на людях, а значит должна ухаживать за собой. Секс занял третье место. Идеальной избраннице необходимо осуществлять все желания и фантазии супруга.

Напомним, ранее сообщалось, что новозеландские ученые установили, как ни в коем случае не нужно спать беременным женщинам.