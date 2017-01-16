Курды взяли селение рядом со «столицей» ИГИЛ под свой контроль

Видьян, 16 января. Отрядам курдского ополчения удалось освободить от боевиков селение Видьян к западу от Ракки, которая считается сирийской столицей ИГИЛ.

Ранее курдским отрядам, входящим в коалицию сил «Гнев Евфрата» удалось взять в окружение крупное подразделение боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к северо-западу от Ракки. Блокированный отряд террористов был полностью уничтожен. Курды освободили от боевиков 45 населенных пунктов и взяли под контроль селение Видьян на западе от «столицы» ИГИЛ. Джихадисты попытались отбить селение, использовав автомобиль со смертником начиненный взрывчаткой, однако атака террористов провалилась и Видьян остался под контролем курдских формирований.