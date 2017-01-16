Байден и Порошенко: Гуд бай, Америка. Колонка Олега Денежки

16 Января 2017 16:53 59

Прощальный визит без пяти минут экс-вице-президента Джо Байдена особых сюрпризов не принес. Джо получил «на посошок» медальку из рук Барака Обамы «за вклад в дело мира в Донбассе» и двинулся на Украину. Смысл этого визита и изначально был не очень понятен, а после совместного заявления Байдена с Порошенко и вовсе вгоняет любого вменяемого человека в состояние легкой прострации.

Если честно, то лететь за несколько тысяч километров через второй по размеру океан с целью повторить все то, что уже говорилось с маниакальным упорством последние три года обоими политиками, — экспедиция более чем странная. Можно было и по скайпу пообщаться, потому что личные визиты предполагают некие подписанные совместные договоренности или хотя бы обсуждение проблемных вопросов. Этого в нашем случае не наблюдается.

Байден не привез в Киев ничего, кроме своего бренного тела, и, кажется, увозить ничего не собирается. Ну, может пару вышиванок подарят. А посему он со скучающим кислым видом выслушал очередной зубодробительно кислый и хвастливый отчет своего вассала о выдуманных успехах и достижениях. Не верите? Посмотрите видео совместного заявления на странице самого Петра Порошенко.

Первым делом, и это не колбаса, хозяин кондитерской фабрики в Липецке, по случайности являющийся президентом Украины, завел унылую шарманку о важной роли США в современной истории своей страны. То есть произнес в сторону «верного друга Украины» нечто похожее на присягу. С легким намеком на продолжение сотрудничества, а точнее, наполнение дармового корыта американской помощи.

«Мы работаем как единая команда: президент, парламент, правительство и наши стратегические партнеры в США, в Европейском Союзе, по всему миру в рамках мощной проукраинской коалиции», — даже не моргнув глазом, заявил Порошенко.

Далее, чтобы подкрепить свою риторику, Порошенко привычно заметил, что не только Украина, но и вся Солнечная система считают Россию врагом, и украинцы безумно счастливы участвовать в этой антироссийской вечеринке с блэкджеком и … Ну, вы понимаете.

Тут два аспекта. Заявление Порошенко о «единой команде президента, парламента, правительства» — это полный абсурд на фоне событий второй половины 2016 года. Бесконечных антипорошенковских заявлений парламента, майданов всех калибров и расцветок, бесчеловечных социальных реформ. И падения рейтинга Пети на уровень пола. И, конечно, конфликта украинского президента с великим одесским грузином Саакашвили, под хищническую улыбку Юлии-Жанны Владимировны Тимошенко-Д'Арк, плотоядно облизывающуюся на президентское кресло. Все это выглядит не более чем кукольным балаганом на ярмарке.

Нет, ну понятно, что риторика эта рассчитана только и исключительно на самого вашингтонского ястреба Байдена, который в метро киевском не ездит, с людьми не говорит, и ему, собственно, на все это уже глубоко наплевать. У него дембель скоро. Еще стоит вспомнить, что последние 2-3 месяца Порошенко, ранее весьма красноречивый, стал подчеркнуто и демонстративно от публики прятаться. Особенно в моменты, каких либо обострений на Украине, появляясь только на торжественных открытиях фехтовальных школ в Николаеве.

Да и внешнеполитическая активность украинского президента несколько «потухла». Денег как не давали, так и не дают. Караул, похоже, устал. Из значительных событий можно назвать разве что его выступление на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН 2016 года, где Порошенко привычно пугал мир российской угрозой и заявлял о том, что Украина защищает от России Вселенную.

Второе. А почему Порошенко озвучивает свои надежды в адрес лица, от которого уже после 20 января и зависеть-то ничего не будет? Петр Алексеевич может надеяться на что угодно, но ему стоило бы вспомнить свое отношение к Дональду Трампу и открытую политическую поддержку со стороны как его личной, так и большинства политического истеблишмента Украины, Хиллари Клинтон. Не с Байденом бы ему встречаться, а совсем с другими людьми.

Ну, и, конечно же, Петр Алексеевич не мог не похвастаться перед зарубежным гостем реформами.

«Без реформаторских процессов, которые ежедневно меняют лицо нашего государства, уже невозможно представить себе новую Украину. Украина уже не государство, находящееся на этапе побега обанкротившейся власти и начала российской военной агрессии. Украина имеет достоинство, стремление к демократическим реформам, изменения в государстве по-настоящему впечатляют», — заявил с гордостью Порошенко.

И ведь не соврал, шельма. Реформы, особенно в области падений уровня производства, курса доллара и уровня жизни людей действительно впечатляют. И чтобы уж совсем вдолбить «контрольный гвоздь» в темечко присутствующих, Петя отметил особые успехи в антикоррупционной политике, создании боеспособной армии, налоговую, административную и судебную реформы.

Успехи в борьбе с коррупцией на Украине — это, безусловно, смешно, да. Боеспособная армия, получившая по зубам в попытке декабрьского наступления, — это реально отличная шутка. Налоговая реформа, убившая частное предпринимательство (за 2016 год в стране закрыли свои предприятия 1086 предпринимателей), — тоже очень остроумно. А что такое судебная реформа Украины, не знает никто. Даже Google. Перед нами «Камеди-клаб».

Подуставший от всего этого банального и бессмысленного вранья, Джо Байден ответил Порошенко тем же. Бессмысленными и банальными заявлениям, которым сто лет в обед, и с которых майдан и начинался.

«Продолжайте сотрудничать с МВФ, чтобы внедрить реформы, которые обеспечат устойчивость экономики и банковской системы Украины. Внедряйте изменения в энергетическом секторе, чтобы устранить зависимость Украины от российского газа. Работайте над прозрачной приватизацией предприятий», — сказал Байден.

Ну, кто бы сомневался. Плавали — знаем. Переводим: продолжайте убивать свой бюджет, социалку, производство и предоставьте нам возможность скупить по дешевке ваши активы. Чтобы повторить это в стотысячный раз, надо было садиться в самолет? Лететь через океан, спалив несколько тонн авиационного бензина? Не выспавшись, выслушивать ересь от странных людей?

Но лучше всего Порошенко своею речь завершил.

«Очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны новой администрации Соединенных Штатов», — неожиданно для Байдена заявил Порошенко.

Почему он сказал это представителю администрации демократов, с треском проигравших выборы и уходящих в отставку? Байден-то тут причем? Какое ему теперь дело на что там рассчитывает Порошенко? Не хватало только поздравить Джо Байдена с победой Дональда Трампа. Ну, чтобы уже совсем все хорошо получилось.

Так зачем приезжал в Киев Байден? Не для того, чтобы вопросы решать, это совершенно ясно. И не для того, чтобы что-то обещать. Это кристально понятно. А приехал он прощаться. От имени США.

Денег нет, но вы держитесь там. Счастья вам и успехов.