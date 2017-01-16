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Ученые из Сибири нашли способ увеличить срок хранения продуктов
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Ученые из Сибири нашли способ увеличить срок хранения продуктов

Сегодня 16:55
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Ученые из Сибири нашли способ увеличить срок хранения продуктов

Новосибирск, 16 января. Российские ученые разработали специальный ускоритель, который поможет увеличить срок хранения продуктов, заявил заведующий Института ядерной физики РАН Александр Брязгин.

Брязгин обратил внимание, что работа над этой технологией началась еще во времена СССР. Она позволяет осуществлять пастеризацию продуктов без нагревания. Именно поэтому этот способ еще называют «холодной пастеризацией».

Технология позволяет увеличить срок хранения морепродуктов, овощей, мяса, специй без использования вредных химикатов.

Ранее чешские ученые выяснили, что большинство родителей ведут себя благоразумно и покупают ребенку гаджет именно тогда, когда тот готов к его освоению. 

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Катерина Тимошенская
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