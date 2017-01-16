СК РФ проверяет сообщения об изнасилованной Павленским актрисе

Москва, 16 января. Московские следователи начали проверку по заявлению об изнасиловании художником Петром Павленским актрисы Театра.doc. Сам акционист вместе с семьей эмигрировал во Францию, где собирается просить политического убежища. Директор и продюсер театра рассказали, что он не только пытался изнасиловать актрису Анастасию Слонину, но еще и жестоко избил ее бывшего возлюбленного.

О начале доследственной проверки в отношении Павленского «Интерфаксу» сообщили в столичном ГСУ СК РФ. В ведомстве уточнили, что заявление касается якобы совершении им насильственных действий сексуального характера.

При этом источник агентства подчеркнул, что пока состава преступления следователи не выявили, уголовное дело в отношении художника не возбуждено.