Хама: армия Сирии уничтожила несколько штабов ИГ

Дамаск, 16 января. Авиация правительственных войск Сирии нанесла серию ударов по позициям террористов в восточной части провинции Хама.

По данным информационного агентства «Народные новости», в результате авиаударов сирийские ВВС уничтожили несколько штабов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в восточной части провинции Хама. Кроме того, армия Сирии продолжает наступательную операцию на западе от Пальмиры, целью которой является освобождение города.

В рамках операции ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков в районе населенного пункта Ат-Тияс и военного аэродрома Ат-Тифор.

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что отряды сирийской армии вместе с подразделениями «Хезболлы» продолжают наступление на востоке провинции Хомс.