Новости Новороссии: агенты Киева провоцируют ЛНР, танки и «Грады» ВСУ у ДНР, Донецк на линии огня

Новороссия, 16 января. Командование ВСУ перебросило танки, вертолеты и «Грады» к границам ДНР. Украинские спецслужбы намерены воздействовать на сотрудников силовых структур ЛНР через похищения близких. Согласно данным Эдуарда Басурина, киевские силовики нанесли почти 1100 ударов по Донецку, Горловке, Ясиноватой и югу ДНР.

Украинские агенты в Донбассе

Как сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко, сотрудники СБУ в зоне АТО в Донбассе занимаются поиском родственников представителей силовых структур ЛНР с целью оказания на них давления.

Разведкой республики в нескольких населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения сторон была отмечена деятельность сотрудников украинских спецслужб. СБУ надеется выявить среди местного населения жителей, находящихся в родственных связях с сотрудниками оборонного ведомства ЛНР. Спецслужбы Украины рассчитывают, что смогут воздействовать на представителей силовых структур республики через их родных в своих преступных интересах, подчеркнул Андрей Марочко.

Кроме того, стало известно, что в ходе поисковой операции сотрудники СБУ зафиксировали факты незаконной продажи военного имущества бойцами батальона «Луганск-1». В связи с этим в штаб группировки прибыла комиссия с проверкой, также добавил представитель штаба народной милиции республики.

Почти 1100 ударов по ДНР

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин в ходе сегодняшнего брифинга привел данные о количестве обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ за прошедшие сутки: территория ДНР обстреливалась киевскими силовиками почти 1100 раз.

Он подчеркнул, что ситуация в республике несколько обострилась. По данным замкомандующего, всего за сутки киевские силовики 1 076 раз открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР, в том числе и из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных арторудий и минометов. Так, по территории республики было выпущено 106 артиллерийских снарядов и 326 мин. Украинские военнослужащие также выпустили 612 боеприпасов из различных типов гранатометов и произвели десятки выстрелов из вооружения БМП. В ходе обстрелов ими также использовалось стрелковое оружие, сообщил Эдуард Басурин.

Подразделения украинской армии вели обстрел окраин Горловки — поселков Озеряновка, Михайловка, Гольмовский, Широкая Балка и Железная Балка, Ясиноватой и сел Крутая Балка, Спартак и Жабичево в ее окрестностях. Также под огнем оказались населенные пункты Коминтерново, Октябрь и Саханка на юге республики, поселки Старомихайловка, Александровка и Трудовские на западной окраине Донецка.

Напомним, накануне подразделения ВСУ провели 796 обстрелов прифронтовых территорий республики, о чем ранее сообщил Эдуард Басурин. Всего, по его данным, силовиками было выпущено 152 артснаряда калибрами 122 и 152 мм и 204 мины калибрами 82 и 120 мм.

Четверо украинских дезертиров сбежали из зоны АТО

Согласно информации представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко, за прошедшие сутки четверо военнослужащих украинской армии самовольно покинули военную часть в зоне АТО в Донбассе.

Разведчики республиканских сил зафиксировали очередные факты дезертирства из армии Украины. Так, 54-я бригада ВСУ не досчиталась сразу четверых военнослужащих. Еще шестерых успели задержать и вернуть в часть. Все они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.

Он также добавил, что данный случай в очередной раз подтверждает, что украинские силовики пребывают в крайне неудовлетворительном морально-психологическом состоянии и что командование украинской армии не способно осуществлять контроль над своими подразделениями.

Напомним, ранее замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что по меньшей мере 15 украинских военнослужащих дезертировали из частей ВСУ в зоне АТО в Донбассе за последнюю неделю. Причем в ходе задержания два силовика были убиты службой правопорядка армии Украины.

ВСУ усиливают позиции в зоне АТО танками и «Градами»

По данным замкомандующего ДНР Эдуарда Басурина, вблизи линии разграничения сторон разведкой республики была выявлена новая партия военной техники и вооружений украинской армии.

Разведчики ДНР продолжают отмечать факты нарушения Киевом условий размещения техники и вооружений, подчеркнул заместитель командующего. Так, согласно его информации, недалеко от села Богдановка в 4 км от линии фронта были зафиксированы шесть огневых позиций 120-мм минометов ВСУ.

Кроме того, в населенном пункте Волноваха было обнаружено около 30 единиц РСЗО «Град» и «Ураган». Там же было выявлено размещение трех САУ «Гвоздика», восьми боевых вертолетов МИ-8, пяти танков, также зафиксировано прибытие подкрепления численностью до 200 военнослужащих, добавил Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что все данные о нарушениях украинской стороной условий минских договоренностей, а также информация о размещении запрещенного вооружения ВСУ были переданы представителям миссии ОБСЕ и СЦКК.