FAN-TV Лента новостей
Жители Москвы смогут невооруженным глазом наблюдать за астероидом Веста
Россия

Жители Москвы смогут невооруженным глазом наблюдать за астероидом Веста

Сегодня 16:54
201

Жители Москвы смогут невооруженным глазом наблюдать за астероидом Веста

Москва, 16 января. Жители российской столицы смогут 18 января наблюдать за астероидом Веста, который пролетит на расстоянии 229 миллионов километров от Земли. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Московского планетария.

По словам экспертов, данный объект можно увидеть невооруженным глазом, так как диаметр астероида составляет 525 километров.

Как ранее сообщало агентство НСН, в конце декабря 2016 года мимо нашей планеты пролетел крупный астероид Таутатис, который астрономы считает «потенциально опасным».

Читайте по теме: Астероид Таутатис как угроза человечеству: миновала ли опасность?

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: агенты Киева провоцируют ЛНР, танки и «Грады» ВСУ у ДНР, Донецк на линии огня

Сегодня 17:22
30

Финский детский обмудсмен: чернокожая Мисс Хельсинки – это лучше, чем белая

Сегодня 16:57
136

Байден и Порошенко: Гуд бай, Америка. Колонка Олега Денежки

Сегодня 16:53
252

Сирия новости 16 января 2017 16.30: почти 40 курдов убито в боях с ИГИЛ в Ракке, перестрелки между боевиками в Идлибе

Сегодня 16:30
260

ЛНР рубит окно в Европу: Дейнего рассказал об итальянском пути для Донбасса

Сегодня 16:16
288
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новости Новороссии: агенты Киева провоцируют ЛНР, танки и «Грады» ВСУ у ДНР, Донецк на линии огня

17:22

ИГИЛ потеряло ключевые высоты около Пальмиры

17:15

Минпромторг РФ предсказал рост промышленности в 2017 году

17:15

Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Астане

17:15

Уралец устроил попойку с трехлетним сыном и довел ребенка до реанимации

17:14

Нерпа и белый кит помогут ученым защитить экологию Карского моря

17:12

Последнее слово «большого друга Украины»: Байден завещал Порошенко слетать на Луну

17:09

Власти Челябинской области запретили мигрантам водить автобусы и такси

17:06

Курды взяли селение рядом со «столицей» ИГИЛ под свой контроль

17:03

Вооруженный феном петербуржец пригрозил сожительнице изощренным убийством

17:02

Ученые определили три главные качества идеальной жены

16:58

Финский детский обмудсмен: чернокожая Мисс Хельсинки – это лучше, чем белая

16:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новости Новороссии: агенты Киева провоцируют ЛНР, танки и «Грады» ВСУ у ДНР, Донецк на линии огня
Читать
Закрыть