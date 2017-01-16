Жители Москвы смогут невооруженным глазом наблюдать за астероидом Веста

Москва, 16 января. Жители российской столицы смогут 18 января наблюдать за астероидом Веста, который пролетит на расстоянии 229 миллионов километров от Земли. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Московского планетария.

По словам экспертов, данный объект можно увидеть невооруженным глазом, так как диаметр астероида составляет 525 километров.

Как ранее сообщало агентство НСН, в конце декабря 2016 года мимо нашей планеты пролетел крупный астероид Таутатис, который астрономы считает «потенциально опасным».

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