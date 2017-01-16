Курды уничтожили отряд ИГИЛ около Ракки

Ракка, 16 января. Отряды курдов из коалиционных сил «Гнев Евфрата» полностью зачистили от террористов «котел» в районе Ракки.

Ранее курдским отрядам, совершившим фланговые сходящиеся маневры, удалось взять в окружение крупный отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к северо-западу от Ракки. Два батальона бойцов при поддержке с воздуха за двое суток зачистили от террористов порядка 45 населенных пунктов. Сейчас курдские отряды продолжают наступление в западном и северо-западном направлениях, им предстоит столкнуться с основными силами ИГИЛ, которые могут оказать серьезное сопротивление.