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Курды уничтожили отряд ИГИЛ около Ракки
Новости Сирии

Курды уничтожили отряд ИГИЛ около Ракки

Сегодня 16:43
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Курды уничтожили отряд ИГИЛ около Ракки

Ракка, 16 января. Отряды курдов из коалиционных сил «Гнев Евфрата» полностью зачистили от террористов «котел» в районе Ракки.

Ранее курдским отрядам, совершившим фланговые сходящиеся маневры, удалось взять в окружение крупный отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к северо-западу от Ракки. Два батальона бойцов при поддержке с воздуха за двое суток зачистили от террористов порядка 45 населенных пунктов. Сейчас курдские отряды продолжают наступление в западном и северо-западном направлениях, им предстоит столкнуться с основными силами ИГИЛ, которые могут оказать серьезное сопротивление.

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Алексей Громов
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