Путин ограничил зарплаты глав Пенсионного фонда, ФОМС и ОМС

Москва, 16 января. В России зарплаты глав Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут привязаны к среднемесячной зарплате работников этих фондов. Соответствующий указ подписал в понедельник глава Российской Федерации Владимир Путин. С содержанием документа можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.

Как говорится в тексте указа, условия оплаты труда председателей названных фондов применяются с учетом среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством РФ, и предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы.

Указ вступил в силу 1 января 2017 года.

Напомним, ранее российский лидер утвердил основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года.