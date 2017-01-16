Анатолий Чубайс: У нас есть уникальный шанс избавиться от старых электростанций

16 Января 2017 17:24 53

В ходе Гайдаровского форума «Россия и мир: выбор приоритетов» экономисты, финансисты и политики обсуждали новые тенденции мировой экономики. Ключевое направление — возобновляемые источники энергии. В частности, активно обсуждается строительство солнечных и ветряных электростанций. Но что, в таком случае, ждет российскую атомную промышленность? Ведь она на сегодняшний день является одновременно экологичным и высокопродуктивным источником энергии. Об этом корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с руководителем государственной корпорации «Роснано», главой РАО «ЕЭС России» в 1998–2008 годах Анатолием Чубайсом.

Запад панически боялся нашего атома

— Анатолий Борисович, в свете продвигаемого тренда на возобновляемую энергетику какие перспективы у ядерной энергетики России?

— В ядерной энергетике на моем жизненном цикле произошли феерические изменения. Я хорошо помню, когда начал работать в РАО «ЕЭС России», ядерная энергетика — не в России, а в мире — воспринималась как абсолютный изгой, как потенциальный создатель радиоактивного мусора и как нечто такое, с чем нужно категорически бороться. Когда мы обрабатывали схему экспорта электроэнергии из России в Западную Европу, главным требованием был выдвинут категорический запрет ядерной электроэнергии. Представители Европы хотели, чтобы ни один киловатт ядерной энергии не попал к ним. Для тех, кто понимает физику, это просто абсурдно. Киловатт-час электроэнергии, выработанной на атоме, ничем не отличается от киловатт-часа, выработанного на неядерной станции. Тем не менее, налицо было абсолютное отрицание ядерной генерации.

— А каково отношение к ядерной энергии в мире сейчас?

— Cегодня ситуация если не противоположная, то изменилась картина очень сильно. Потому что возникла глобальная историческая проблема под названием «глобальное потепление», которая в России не понята общественностью, недооценена. Правительство у нас в этом плане идет впереди общественности лет на десять: общественность не понимает ни черта вообще. Это колоссальная, тяжелейшая проблема, которая ставит под вопрос выживание десятков миллионов человек. В силу этой проблемы любая бестопливная энергетика становится востребованной: от гидрогенерации до атомной. Атомная энергетика не бестопливная, но почти бестопливная. В этом плане ситуация радикально изменилась.

— В том числе, в отношении российского атома?

— Слава богу, Россия не пошла на поводу у других стран. Целые страны на этой волне негатива [в отношении ядерной энергетики] приняли решение либо об отказе от нового строительства АЭС, либо о запрете существующего. Германия приняла фантастическое решение о закрытии существующих атомных электростанций! Россия ничего подобного не сделала. Мы как двигались, так и движемся. Мало того, в моем понимании, Росатом прошел за это время колоссальнейший путь. На сегодняшний день мы знаем, что мировой портфель заказов Росатома — 110 миллиардов долларов. Это один из крупнейших хайтековских экспортеров России. Какие еще нефть и газ?… 110 миллиардов! Это серьезнейшие вещи. Российский потенциал по ядерной энергетике очень мощный и востребованный в мире, он конкурентоспособный.

У России — уникальное окно возможностей

— Вы говорите о возможностях Росатома на внешних рынках. А каковы перспективы на рынках внутренних?

— Внутри страны у Росатома тоже есть перспективы, но говорить о перспективах российской атомной энергетики нужно, понимая перспективы нашей генерации в целом. А с генерацией в России произошла важная вещь, отчасти драматическая — это реформа энергетики. Почему она делалась? Потому что страна попала в катастрофический дефицит мощностей. Московская авария, если кто помнит, отключения на юге Приморья, Владивосток, готовящий на кострах еду… Фундаментальная причина — мощностей не было. Нужно было построить десятки тысяч мегаватт новых мощностей. Реформа энергетики в 2008 году позволила собрать 30 миллиардов долларов частных инвестиций на эти цели. В это трудно поверить. Сейчас я не понимаю, как мы собрали такие деньги, но это факт. На эти 30 миллиардов долларов в последующий период было построено множество новых мощностей. Однако, парадокс состоял в том, что до 2008 года ВВП шел в рост по 7–8% в год, а с 2008 по 2016 годы ВВП вырос у нас всего на 1%, чего девять лет назад не предсказывал никто. Оказалось, что построенные мощности не все востребованы. Это означает, что у России появилось уникальное окно возможностей для вывода старых мощностей. У нас колоссальное количество неэффективных мощностей, а в энергосистеме нужно, чтобы что-то вывести, иметь избыток энергии. Нельзя сначала вывести, а потом построить. В этом смысле сейчас у электроэнергетики страны — колоссальная по важности задача, плохо решаемая сегодня. Это создание специальных механизмов по выводу неэффективных мощностей.

— Сколько у России времени, чтобы вывести из эксплуатации устаревшие электростанции?

— Лет пять, не больше. Энергетика — вещь очень инерционная. Все оценки говорят: примерно через 7–10 лет в стране возникнет вторая волна спроса на электроэнергию, в том числе на ядерную энергетику, и если мы сейчас не произведем замену неэффективных электростанций, то через семь лет мы не сможем этого сделать. Это уникальный исторический период, уникальная возможность. Нужно выводить из эксплуатации неэффективные паросиловые установки с КПД 36%. Эта задача важнее, чем ввод новых мощностей.