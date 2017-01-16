FAN-TV Лента новостей
Финский детский обмудсмен: чернокожая Мисс Хельсинки – это лучше, чем белая
Весь мир

Финский детский обмудсмен: чернокожая Мисс Хельсинки – это лучше, чем белая

Сегодня 16:57
150

Победительницей «Мисс Хельсинки 2017» стала африканка Сефора Икалаба

Уполномоченный по правам ребенка Финляндии, глава Европейской  ассоциации уполномоченных по правам детей (ENOC) Туомас Курттила в ходе визита в Санкт-Петербург ответил на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) об отношении финнов к тому, что победительницей ежегодного конкурса красоты «Мисс Хельсинки 2017» стала девятнадцатилетняя африканка Сефора Икалаба.

«Несколько лет назад, кажется, в 1990-е годы, уже был случай, когда Финляндию на конкурсах красоты, причем международного уровня, представляла темнокожая девушка. Это был не классический идеал финской красоты, но девушка представляла Финляндию в разных странах, и это было хорошо. Все это означает, что представление о красивой девушке по образу Калевалы меняется. Это хорошо, так как привлекает больше внимания к тому, как человек себя ощущает в плане культурной, национальной идентичности. И поэтому очень важно, когда мы возим детей – в том числе и русского происхождения – в другие страны, показываем, как живут другие люди. Это позволяет понять, кто я, позволяет идентифицироваться», - заявил финский чиновник.

Туомас Курттила

 

Напомним, победа темнокожей жительницы Финляндии вызвала острую реакцию в социальных сетях. Многие пользователи указывали, что девушка не обладает шармом, присущим темнокожим красавицам, что она мужеподобна, а вот ее соперницы симпатичны. 

Очень многие пользователи написали, что, по их мнению, африканка получила корону исключительно благодаря требованиям так называемой политкорректности, когда население вынуждают говорить и действовать в интересах меньшинства из опасений обидеть или дискриминировать представителей этого меньшинства.

Примечательно, что подобные комментарии финны писали под псевдонимами или в иностранных сетях, объясняя это тем, что не могут писать в финских СМИ или своих личных аккаунтах то, что считают нужным, из опасений преследования за инакомыслие.

комментарии
Мария Александрова
#мисс хельсинки
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: агенты Киева провоцируют ЛНР, танки и «Грады» ВСУ у ДНР, Донецк на линии огня

Сегодня 17:22
30

Финский детский обмудсмен: чернокожая Мисс Хельсинки – это лучше, чем белая

Сегодня 16:57
136

Байден и Порошенко: Гуд бай, Америка. Колонка Олега Денежки

Сегодня 16:53
252

Сирия новости 16 января 2017 16.30: почти 40 курдов убито в боях с ИГИЛ в Ракке, перестрелки между боевиками в Идлибе

Сегодня 16:30
260

ЛНР рубит окно в Европу: Дейнего рассказал об итальянском пути для Донбасса

Сегодня 16:16
288
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новости Новороссии: агенты Киева провоцируют ЛНР, танки и «Грады» ВСУ у ДНР, Донецк на линии огня

17:22

ИГИЛ потеряло ключевые высоты около Пальмиры

17:15

Минпромторг РФ предсказал рост промышленности в 2017 году

17:15

Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Астане

17:15

Уралец устроил попойку с трехлетним сыном и довел ребенка до реанимации

17:14

Нерпа и белый кит помогут ученым защитить экологию Карского моря

17:12

Последнее слово «большого друга Украины»: Байден завещал Порошенко слетать на Луну

17:09

Власти Челябинской области запретили мигрантам водить автобусы и такси

17:06

Курды взяли селение рядом со «столицей» ИГИЛ под свой контроль

17:03

Вооруженный феном петербуржец пригрозил сожительнице изощренным убийством

17:02

Ученые определили три главные качества идеальной жены

16:58

Финский детский обмудсмен: чернокожая Мисс Хельсинки – это лучше, чем белая

16:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новости Новороссии: агенты Киева провоцируют ЛНР, танки и «Грады» ВСУ у ДНР, Донецк на линии огня
Читать
Закрыть