Финский детский обмудсмен: чернокожая Мисс Хельсинки – это лучше, чем белая

Уполномоченный по правам ребенка Финляндии, глава Европейской ассоциации уполномоченных по правам детей (ENOC) Туомас Курттила в ходе визита в Санкт-Петербург ответил на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) об отношении финнов к тому, что победительницей ежегодного конкурса красоты «Мисс Хельсинки 2017» стала девятнадцатилетняя африканка Сефора Икалаба.

«Несколько лет назад, кажется, в 1990-е годы, уже был случай, когда Финляндию на конкурсах красоты, причем международного уровня, представляла темнокожая девушка. Это был не классический идеал финской красоты, но девушка представляла Финляндию в разных странах, и это было хорошо. Все это означает, что представление о красивой девушке по образу Калевалы меняется. Это хорошо, так как привлекает больше внимания к тому, как человек себя ощущает в плане культурной, национальной идентичности. И поэтому очень важно, когда мы возим детей – в том числе и русского происхождения – в другие страны, показываем, как живут другие люди. Это позволяет понять, кто я, позволяет идентифицироваться», - заявил финский чиновник.

Напомним, победа темнокожей жительницы Финляндии вызвала острую реакцию в социальных сетях. Многие пользователи указывали, что девушка не обладает шармом, присущим темнокожим красавицам, что она мужеподобна, а вот ее соперницы симпатичны.

Очень многие пользователи написали, что, по их мнению, африканка получила корону исключительно благодаря требованиям так называемой политкорректности, когда население вынуждают говорить и действовать в интересах меньшинства из опасений обидеть или дискриминировать представителей этого меньшинства.

Примечательно, что подобные комментарии финны писали под псевдонимами или в иностранных сетях, объясняя это тем, что не могут писать в финских СМИ или своих личных аккаунтах то, что считают нужным, из опасений преследования за инакомыслие.