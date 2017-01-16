Капиталы восьми богачей сравнялись с доходами половины человечества

Вашингтон, 16 января. Половина мирового богатства находится в распоряжении восьми человек, эта группа людей в совокупности владеет тем же количеством денег, что и половина человечества (3,6 миллиарда человек), говорится в результатах исследования Oxfam — международного объединения организаций, занимающихся проблемами бедности.

«Это возмутительно, что такое богатство находится в руках меньшинства», — заявили в организации.

Авторы исследования возмущены тем, что для многих людей доступ к хорошим заработкам и медицине ограничен, в то время как любители расточительных кутежей нежатся в роскоши. Среди самых богатых людей в основном граждане США и Испании.