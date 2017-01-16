Грифоны вновь воспарят над Банковским мостом в Петербурге к ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 16 января. Крылатых львов с Банковского моста в Петербурге демонтировали и увезли на ремонт. Полностью преобразить переправу должны к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Известно, что реставрация грифонов продлится до конца лета. На ремонтные работы потратят почти 20 млн рублей. Демонтаж львов производили с помощью специального крана, поскольку каждая скульптура весит почти полторы тонны. На время демонтажа движение по набережной канала Грибоедова и Банковскому мосту было перекрыто.

Планируется, что реставраторы покроют крылья грифонов новой позолотой с антивандальным покрытием, пишет «Комсомольская правда в Петербурге».