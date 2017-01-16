Путин утвердил основы госполитики регионального развития

Москва, 16 января. Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года были утверждены президентом России Владимиром Путиным. С содержанием документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Так, в 10-страничном документе определены механизмы реализации, приоритетные задачи, цели и принципы государственной политики в соответствующей сфере. Результатами реализации документа должны стать создание крупных городских агломераций, достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности, сокращение различий в уровне жизни в городах и на селе, сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан в разных регионах.

Напомним, ранее Владимир Владимирович Путин указал на необходимость укрепления промышленного потенциала Дальнего Востока.