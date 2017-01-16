Суд Тамбовской области арестовал подростка, зарубившего топором свою семью

16 Января 2017 16:33 39

Тамбов, 16 октября. Суд Тамбовской области принял решение арестовать на два месяца 17-летнего жителя населенного пункта Сосновка, который подозревается в зверском убийстве своей семьи.

Как ранее сообщало издание «Утро», 14 января подросток зарубил топором своих отца, бабушку и сестру. Сотрудникам правоохранительных органов подозреваемый заявил о том, что ему якобы надоели бесконечные ссоры в семье. Поэтому молодой человек решил расправиться со спавшими родственниками.

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