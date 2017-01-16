Омичка в пьяном угаре избила кочергой и выгнала сына босиком на мороз

16 Января 2017 16:44 52

Новосибирск, 16 января. Следователи в Омской области проверяют информацию об инциденте с подвыпившей матерью, избившей сына кочергой. 14-летний подросток босиком стоял на морозе более двух часов — мать выставила его из дома.

Мальчик поступил в районную больницу с обморожением пальцев обеих стоп, у него также диагностированы ушибы. Причиной конфликта стало то, что подросток, не одобряющий пьянства матери, видя, что она вновь вздумала куролесить, сделал ей замечание. Избитый кочергой мальчик провел два часа на морозе, потом приехала бабушка и забрала его в больницу.