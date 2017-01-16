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Происшествия

Омичка в пьяном угаре избила кочергой и выгнала сына босиком на мороз

16 Января 2017 16:44
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Омичка в пьяном угаре избила кочергой и выгнала сына босиком на мороз

Новосибирск, 16 января. Следователи в Омской области проверяют информацию об инциденте с подвыпившей матерью, избившей сына кочергой. 14-летний подросток босиком стоял на морозе более двух часов — мать выставила его из дома.

Мальчик поступил в районную больницу с обморожением пальцев обеих стоп, у него также диагностированы ушибы. Причиной конфликта стало то, что подросток, не одобряющий пьянства матери, видя, что она вновь вздумала куролесить, сделал ей замечание. Избитый кочергой мальчик провел два часа на морозе, потом приехала бабушка и забрала его в больницу.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, дана правовая оценка действиям матери, имеющей трех несовершеннолетних детей, в отношении одного из которых она уже лишена родительских прав», — сообщили правоохранители.

Таисия Григорьева

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