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Названа цена самых мощных моделей Mercedes-Benz E-Class W213
Экономика

Названа цена самых мощных моделей Mercedes-Benz E-Class W213

Сегодня 16:25
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Названа цена самых мощных моделей Mercedes-Benz E-Class W213

Москва, 16 января. Немецкое авто Mercedes-Benz E-Class W213 начнут продавать уже весной этого года.

Отмечается, что в настоящее время представители немецкого автоконцерна принимают предварительные заказы на транспортное средство.

На протяжении всего 2017 года после появления машины на авторынке потенциальным владельцам будут доступны модели из серии E 63 S 4MATIC+Edition 1, которые будут отличаться от авто базовой комплектации расцветкой, видом салона, а также коваными дисками. Покупатели в Германии смогут приобрести авто почти за 6,9 млн рублей. 

Модель E 63 S 4MATIC+ обойдется на 745 тысяч рублей дороже, а за E 63 S 4MATIC+ Edition 1 придется выложить еще 1,7 млн.

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Дана Балан
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