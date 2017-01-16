Названа цена самых мощных моделей Mercedes-Benz E-Class W213

Москва, 16 января. Немецкое авто Mercedes-Benz E-Class W213 начнут продавать уже весной этого года.

Отмечается, что в настоящее время представители немецкого автоконцерна принимают предварительные заказы на транспортное средство.

На протяжении всего 2017 года после появления машины на авторынке потенциальным владельцам будут доступны модели из серии E 63 S 4MATIC+Edition 1, которые будут отличаться от авто базовой комплектации расцветкой, видом салона, а также коваными дисками. Покупатели в Германии смогут приобрести авто почти за 6,9 млн рублей.

Модель E 63 S 4MATIC+ обойдется на 745 тысяч рублей дороже, а за E 63 S 4MATIC+ Edition 1 придется выложить еще 1,7 млн.