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Захарченко распорядился заглушить трансляцию «Украинского радио» в ДНР
Новороссия

Захарченко распорядился заглушить трансляцию «Украинского радио» в ДНР

Сегодня 16:28
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Захарченко распорядился заглушить трансляцию «Украинского радио» в ДНР

Донецк, 16 января. Глава ДНР Александр Захарченко распорядился принять меры, которые сделают недоступной трансляцию «Украинского радио» на территории республики.

Стоит напомнить, что 12 января Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал «Национальной телекомпании Украины» разрешение на временное радиовещание в городе Часов Яр Донецкой области, которая будет распространять передачи первой программы «Украинского радио».

Захарченко отметил, что не видит проблемы в украинском радиовещании на территории ДНР, однако дал приказ подготовить решение, которое позволит не допустить трансляцию «Украинского радио» в ДНР.

«Особой проблемы в этом не вижу, но все равно дал приказ, чтобы подготовили техническое решение, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить», — отметил глава ДНР.

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что в районе населенного пункта Счастье в Донбассе к линии разграничения со стороны, подконтрольной украинским силовикам, прибыло подразделение иностранных наемников.

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Кирилл Иванов
#александр захарченко
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