Власти Новосибирска запретили высаживать безбилетных детей из автобусов

16 Января 2017 16:40 55

Новосибирск, 16 января. Власти Новосибирска потребовали от перевозчиков не высаживать детей без билетов из автобусов, сообщили в пресс-центре городской мэрии.

Власти Новосибирска обратили внимание, что перевозчики пассажиров должны соблюдать не только юридические, но и этические нормы. Этот вопрос был поднят после того, как кондуктор автобуса №95 в мороз высадила шестикласснику, у которой после тренировки не оказалось денег на проезд, а проездная карта сломалась.

«Вам доверена перевозка пассажиров, и вы должны сделать все, чтобы выполнялись все, — обратили внимание местные власти. — Неважно, сколько градусов мороза было в тот день, и что именно сказала кондуктор девочке. Главное – чтобы фактов высадки детей вообще не было».

Следственные органы региона после инцидента с шестиклассницей начали проверку этой информации.