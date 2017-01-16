Хомс: армия Сирии и «Хезболла» освобождают от ИГИЛ газовые месторождения

Хомс, 16 января. Отряды Сирийской Арабской Армии вместе с подразделениями «Хезболлы» продолжают наступление на востоке провинции Хомс.

Ожесточенные боестолкновения завязались около перекрестка Джихар, где сирийские войска и «Хезболла» пытаются прорвать оборону боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Бригада танковой дивизии пробилась на несколько километров севернее военного аэродрома Т-4 около поселения Тияс, в этом направлении ИГИЛ потеряло порядка 15 боевиков. Также удары по джихадистам наносят ВВС САР и ВКС РФ. ИГИЛ в данный момент завязло в продолжительных боях под Дейр эз-Зором, этим решило воспользоваться командование правительственных войск, чтобы получить преимущество в провинции Хомс.