Россияне могут сэкономить до 50% на путешествиях после новогодних каникул

Москва, 16 января. После новогодних праздников наступил ожидаемый спад цен на турпоездки в заграничные страны. По мнению экспертов, в конце января и начале февраля российские туристы могут сэкономить до 50% при расходах на отдых.

«Если сравнивать стоимость отдыха в период новогодних каникул и с 10 до 25 января, то разница составит минимум 30%. В некоторых случаях стоимость турпоездки на праздники может быть вдвое выше, — цитирует газета «Известия» директора по маркетингу сети турагентств «1001 Тур» Марию Лещеву.

По данным представителей туриндустрии, выгоднее всего этой зимой отправиться в Таиланд или европейские страны. Однако спрос на туры среди россиян уменьшился, несмотря на снижение цен.

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