Золотые самолеты: как США превратили разработку F-22 и F-35 в частную кормушку

Истребители пятого поколения — новая технология, которая отличается усиленной коррупционной составляющей. Иными словами, мощь F-22 и F-35 сильно преувеличена. Высокая стоимость проектов все больше двигает эти модели в область пиара и все меньше — в область боевой готовности. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с военным экспертом.

Все больше американских авиационных аналитиков склоняются к тому, что овчинка не стоит выделки: программа разработки F-22 группой компаний во главе с Lockheed Martin обошлась в 60 миллиардов долларов (или даже больше), а F-35 — чуть дешевле. При этом не сказать, что они настолько хороши, в их характеристиках нет ничего откровенно выдающегося. Более того, и тот, и другой самолет труден в обслуживании, а закупить такие модели американские ВВС могут в количестве лишь 183 единиц, хотя для национальной безопасности важно иметь в своих рядах с тысячу истребителей.

Все громче раздаются голоса о том, что программы истребителей пятого поколения нужно свернуть, вложив деньги в обновление уже имеющихся самолетов, условно в ранние версии F-16 или F-15. Это позволит увеличить численность ВВС США.

«Да, истребители нового поколения — это новая технология, которая требует больших средств. Но в данной ситуации я бы максимально выделил коррупционную составляющую. Ладно еще F-22, это внутренняя американская разработка, но F-35 ведь изначально создавался как дешевая замена для легких истребителей, легких штурмовиков, некий универсальный самолет. A-10 «Тандерболт», F-16 — машины старые. И была поставлена амбициозная задача сделать самолет и для ВВС, и для ВМФ, и для корпусов морской пехоты, и для сухопутных войск. Самолет пятого поколения, но дешевый. Бюджет был согласован, партнеры вроде Израиля, Австралии и Канады с ним согласились. Самолет должен был частично разрабатываться в этих странах. Та же Великобритания отвечала за разработку виртуальной системы прицеливания, у каждого был свой кусочек. Получилась частная кормушка, от которой питались все дорогие чиновники. Если F-22 назвали «золотым самолетом» по стоимости банковского золота, по соотношению затрат к чистому весу, то в случае с F-35 появилось одно «но». Разработчики не смогли создать самолет пятого поколения, который стал бы универсальным», — комментирует военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Он приводит другой пример: американский самолет F-18, который позиционировался как Fighter, но превратился в бомбардировщик, так как не мог преодолеть скорость звука. Поэтому он летал и бомбил ночью Югославию — страну с устаревшей системой ПВО. Больше он ничего сделать не мог. Разве что красиво летал в фильмах.

«И такие американские фокусы всегда выползают в области технологий. Тем более, что Штаты сделали ставку на незаметность, но против кого? В основном, недоразвитых в военном плане стран. Фокусы против государств с сильной системой ПВО вроде России уже не проходят. Тем более, что есть система пассивной радиолокации, которая видит очень далеко. Россия же ушла в зону сверхманевренности: американцы в этом нашим самолетам проигрывают. Обычно моделируют такую картину боя. Вот, например, летят F-22 и наши самолеты. Вроде бы американец для наших радаров не виден, но он получает информацию о появлении наших через систему AWACS, которая светится издалека. Против нее работают средства РЭБ. AWACS также снимается системой С-400 «Триумф». Дальше американский самолет включает свой радар АФАР и светит. Это как в лесу: два человека, только один с прицелом ночного видения, а второй без. И чтобы стрелять, второй должен включить фонарик, маячок у себя на автомате. И он тут же становится опять видимым», — продолжает эксперт ФАН.

Хитрость с F-35 состоит в том, что в него вложились не только американцы. Их доля в разработке около половины или чуть больше. Другие страны-участницы вложились затем, чтобы потом выкупать эти самолеты и эти технологии. Самое смешное, что прибавочная стоимость остается там, где находится основное производство F-35. И оно не в Израиле, а в США. Что лишний раз подчеркивает: это хорошая коммерческая составляющая, но не более того.

Ранее «Газета ру» сообщала о том, что генеральный директор авиастроительной компании Lockheed Martin Corporation Мэрилин Хьюсон пообещала Дональду Трампу снизить цену на истребители F-35 в сети Twitter.