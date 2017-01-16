Иск о «преступлениях» России в Донбассе и Крыму подготовлен Киевом для передачи в Гаагу

16 Января 2017 16:17 50

Киев, 16 января. Президент Украины Петр Порошенко заявил о полной готовности Киева передать в Международный суд ООН иск против России. В нем Москву обвиняют в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

По словам Порошенко, РФ якобы вот уже три года незаконно аннексирует Крым, где проводит «политику уничтожения и дискриминации», а также «оккупирует» территории Донецкой и Луганской областей. По его словам, оставшиеся на полуострове и в Донбассе украинцы подвергаются гонениям и пыткам, а жертвами «российских боевиков» за минувшие три года стали тысячи человек. А вот Киев, по мнению Порошенко, действует исключительно в формате международного права.

Сегодня он объявил, что весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. «Украина полностью готова к тому, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям», — отметил политик.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года, по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.