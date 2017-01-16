Пираты нашли обходной путь к любителям «клубнички» на YouTube

Нью-Йорк, 16 января. Интернет-пираты нашли лазейку в правилах YouTube, которая позволила им загрузить на видеохостинг порнографические ролики, сообщает The Next Web со ссылкой на исследование TorrentFreak.

Пираты копируют ролики с сайтов для взрослых и загружают их на YouTube через серверы Google. При этом они используют опцию «не показывать видео в публичном доступе». Так пиратам удается избежать блокировки и размещать ссылки на контент на своих ресурсах.

В американской порностудии Dreamroom Productions заявили, что правообладатели уже не раз сталкивались с данной моделью распространения нелегального контента и добивались удаления роликов. Тем не менее, обнаружить эти ролики все сложнее.