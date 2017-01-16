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Россия сохранит на базе «Хмеймим» мощную систему ПВО

16 Января 2017 16:07
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Россия сохранит на базе «Хмеймим» мощную систему ПВО

Хмеймим, 16 января. Россия сократит группировку Вооруженных сил в Сирии, однако сохранит мощную систему ПВО для прикрытия военных баз.

Военный аэродром около города Хмеймим от воздушных ударов будут прикрывать зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и ракетные системы С-400. Периметр аэродрома оснащен современными средствами охраны и наблюдения. Прикрытие воздушного пространства над базой ВМФ РФ Тартус обеспечат зенитно-ракетные системы С-300, а также береговые комплексы «Бастион», вооруженные крылатыми ракетами. В ближайшее время пункт в Тартусе будет модернизирован, что позволит заходить в порт крейсерам.

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