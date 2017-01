Экономические риски: как Трамп намерен спасать рабочие места в США

Одна из ключевых стратегий Дональда Трампа в стремлении помочь американцам получить работу — введение протекционистских торговых мер.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Самый большой экономический риск в 2017 году — то, что, по мнению Трампа, спасет рабочие места в США» (The biggest economic risk in 2017 is the one thing Trump thinks will rescue US jobs), опубликованной аналитическим порталом Business Insider. Автор статьи — Лиана Бриндед (Lianna Brinded).

Идея заключается в том, что за счет повышения налогов на ввозимые из-за рубежа товары предприятия получат стимул перевести рабочие места обратно в Соединенные Штаты, так как будет экономически невыгодно производить их в другом месте, а затем доставлять в США.

Но Нариман Бехравеш, главный эксперт по глобальной экономике в IHS Markit, рассказал, что эти усилия в попытке решить проблему занятости, по сути, являются самым большим экономическим риском 2017 года во всем мире: «Я очень беспокоюсь, что мир медленно перейдет к протекционизму. Самый большой экономический риск — это протекционизм». Он дал интервью BI в преддверии заседания Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, на этой неделе.

«Если вы посмотрите на риски в наступившем году, это политическая неопределенность — относительно действий Трампа и будущего выхода Великобритании из ЕС. Если мы пойдем по этому пути (увеличения протекционистских мер. — Прим. ФАН), то это может сильно повлиять на экономику США и остального мира. Но тем не менее в 2017 году вероятность этого не велика», — добавил он.

В 2017 году Трамп планирует пересмотреть Налоговый кодекс США и снизить налоговое бремя для среднего класса. Он утверждает, что таким образом рабочие места увеличатся на 2 миллиона, и экономика укрепится. Его планы торгового протекционизма пока являются наиболее спорным аспектом его политики.

«Это, конечно, не поможет людям на Среднем Западе получить работу», — считает Бехравеш.

В начале декабря Трамп заявил, что США должны рассматривать торговлю «почти как войну», и пообещал осуществлять протекционистскую политику. Он сказал, что его администрация будет пересматривать торговые сделки и «победит врага в борьбе за рабочие места». «И мы должны смотреть на это, почти как на войну, потому что именно это случилось с нами. Это случилось с нашими работниками», — подчеркнул Трамп.

По данным декабрьского доклада HSBC, озаглавленного «Раскрытие потенциала роста на рынке услуг», если Трамп осуществит планы протекционистской торговли, то в сочетании с «жестким Brexit», когда Великобритания выйдет из единого рынка ЕС, это может убить 1,2 трлн долларов мирового объема торговли.

Это потому, что повышение пошлин и создание других торговых барьеров снизит общий объем торговли. Значит, будет меньше производства и меньше рабочих мест. Это также означает более дорогие товары, так как импортные пошлины будут включены в цену.

«Протекционизм, конечно, не поможет людям на Среднем Западе в США получить работу, и любые обещания на этот счет только вводят нас в заблуждение. Например, если Трамп все-таки поднимет пошлины и стоимость китайских товаров, это ударит по инфляции и бедным людям, потому что именно они, как правило, пользуются дешевыми товарами. Это вредит людям, которым он пытается помочь. Хорошая новость заключается в том, что повышенная политическая неопределенность не повлияла на мировоззрение: предприятия и потребители не придали этому значения», — пояснил Бехравеш.

Brexit и Трамп — плевок в лицо

Нариман Бехравеш считает, что 2017-й — решающий год для Давоса. Он говорит, что «элита» на конференции, в которой приняли участие мировые лидеры, знаменитости и деловые люди, должна найти способ помочь тем, кто «отстает» от глобализации.

«Самая сложная задача для участников ВЭФ (Всемирный экономический форумю. — Прим. ФАН), элиты — подумать, как произошел выход из ЕС Великобритании и избрание Трампа. Грубо говоря, это был плевок в лицо. Многие люди злятся, что их бросили из-за технологий и глобализации. Это потому, что они теряют рабочие места, но не имеют более высокого уровня подготовки, необходимого для новых позиций. Рабочие в старых, традиционных отраслях оказались брошены, и они явно напуганы и злы, и они, по сути, выместили свой гнев на политический истеблишмент», — считает Бехравеш.

По данным доклада ВЭФ 2016 года под названием «Будущее работы», к 2020 году в результате сокращений, автоматизации или избавления от посредников могут быть потеряны 7,1 млн рабочих мест. При создании 2,1 млн новых рабочих мест — в основном в более специализированных областях, таких как информатика, математика, архитектура и инженерия — можно компенсировать часть потерь, однако все равно останется еще 5 миллионов.

Бехравеш заявил, что нет больше времени для раздумий. И бизнес, и политические лидеры должны сделать что-то прямо сейчас, чтобы помочь «оставленным» рабочим повысить квалификации: «Вопрос для элиты в Давосе, как можно помочь этим людям в развитых странах получить навыки для новой работы и какие меры нужно принять для этого? Если они не ответят на него, Давос потеряет значимость. Это призыв к действию. Другие рабочие места создаются в сфере высоких технологий и требуют высокой квалификации. Работникам, которые потеряли свои рабочие места, необходимы новые навыки, чтобы получить эти позиции».

Какое же решение? Бехравеш уверен, что мантрой компаний и правительства должны быть слова «защищать не рабочие места, а людей». Другими словами, инвестировать в навыки людей так, чтобы с развитием общества и глобализации, работники смогли менять свои роли, не оставаясь за бортом.