Красноуральская банда перед расстрелом сторожей терроризировала химзавод два года

Красноуральск, 16 января. Как сообщил ФАН источник в следствии, владелица разоренного Красноуральского химзавода, на охранников которого было совершено вооруженное нападение, два года жаловалась властям на террор со стороны банды местных жителей.

Дело в том, что раньше химзавод был градообразующим предприятием, и на его территории находятся электроснабжающие установки, обеспечивающие 2000 домов, а также насосную станцию и отопление. Как известно, в самих установках много цветного металла, особенно меди. Именно за ней местная банда и начала охоту. Два года назад, когда предприятие прекратило свое существование, владелица завода Лариса Губайдуллина наняла частную охрану для того, чтобы охранять имущество, подлежащее для торгов, и эти электроснабжающие станции.

И два года назад началась охота за «богатствами». Поскольку все члены банды – а именно два брата Дроновы, Денисов, Решетников и Осадчук – местные, то их быстро опознали и список был передан в полицию.

Но до сих пор поймать с поличным грабителей не получалось. Очередное нападение банда совершила в прошлый вторник. Поскольку все заводские ценности уже с территории убрали, то их целью стали катушки от электроснабжающих установок. Грабители успели их разобрать, но вынести не смогли – помешала охрана. Две тысячи домов остались без света и воды. Естественно, сразу же приступили к ремонту установок. Худо-бедно в поселок дали свет, но территорию завода пока не осветили. И бандиты решили повторить свой «подвиг» в пятницу – мол, в темноте успеют вынести катушки. Не учли одного – Губайдуллина уже предвидела такое развитие событий и выставила дополнительные посты охраны. Именно на них и наткнулись рецидивисты.

Разозлившись на повторную неудачу, злоумышленники открыли стрельбу. В результате перестрелки были ранены три сторожа. Один – легко, а двое тяжело. После чего и была начата операция по задержанию бандитов. Правда, удалось поймать лишь четверых – один из братьев Дроновых пока в розыске.