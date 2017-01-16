Приятный господин из ЕС: Трамп не смог отличить Юнкера и Туска

16 Января 2017 16:26 31

Вашингтон, 16 января. Избранный президент США Дональд Трамп не смог отличить председателя Евросовета Дональда Туска от главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

В интервью немецкому таблоиду Bild Трамп рассказал о телефонных переговорах с представителем Евросоюза, однако не назвал имя собеседника.

«Я поговорил с главой Европейского союза, очень приятный господин позвонил мне», — констатировал избранный президент США.

Журналист попросил его уточнить, с кем именно был разговор. Трамп ответил, что это был Юнкер, который поздравил его с победой на выборах.

Позже выяснилось, что Трамп никогда не говорил с Юнкером. А «приятным господином» оказался Туск.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов улетел в США, чтобы принять участие в инаугурации Трампа.