Москаль Илья Муромец: Роман Носиков о том, почему у Украины ничего не получится

Украинское издание «Вести» сообщило миру об очередной перемоге Украины над Российской Империей. Невиданный успех заключается в том, что чиновники министерства обороны Украины внесли исправления в ряд статей русской Википедии о героях былин «киевского цикла». Правке подверглись статьи об Илье Муромце и Никите Кожемяке. Обоим богатырям принудительно была произведена операция по перемене национальности.

Илья, изначально имевший прописку в селе Карачарово, что у города Мурома во Владимирской области, стал уроженцем Моровска Черниговской области. Никите Кожемяке пришили «украинские былины».

Работа по плечу

Сразу для справки, как мне кажется, следует сообщить читателю, что русский былинный эпос лучше всего сохранился на территории Архангельской области и в районе Олонца. Также былины этого пласта были успешно собраны в Нижнем Новгороде, на Колыме, на Алтае, Урале и много еще где.

Но не на Украине. Там русский эпос был вытеснен более популярным среди местного населения жанром «казацких дум». Что, возможно, было вызвано заменой русского населения на половецкое.

Историк Ключевский в лекции «Запустение Руси» отмечает: «В 1159 г. Изяслав собрался в поход на недругов своих, князей галицкого Ярослава и волынского Мстислава, и звал Святослава к себе на помощь, но Святослав отказался. Тогда старший брат послал ему такую угрозу: «Смотри, брат! Когда, бог даст, управлюсь в Галиче, тогда уж не пеняй на меня, как поползешь ты из Чернигова обратно к Новгороду Северскому». На эту угрозу Святослав отвечал такими многознаменательными словами: «Господи, ты видишь мое смирение, сколько я поступался своим, не хотя лить крови христианской, губить своей отчины; взял я город Чернигов с семью другими городами, да и то пустыми: живут в них псари да половцы». Значит, в этих городах остались княжеские дворовые люди да мирные половцы, перешедшие на Русь».

Второе, что мне кажется достойным в этой новости: министерство обороны Украины наконец-то определило себе задачи, которые ему точно по силам. Воспользовавшись древней мудростью о том, что следует отделять те вещи, которые можешь исправить, от тех, которые не можешь, украинское министерство обороны, очевидно, махнуло рукой на пьянство в зоне АТО, мародерства, самоубийства, военные преступления, обмены пленными и тем более на «освобождение Донбасса от агрессора» и сосредоточилось на вещах наиболее важных из тех, что ему по силам. Будучи не в силах пережить тот факт, что Илья Муромец выставлен русскими москалем, министерство обороны Украины начало править реальность единственным доступным для украинца способом. То есть методом PR. Опять же, в сугубо украинском понимании этого термина — то есть в убеждении окружающих не верить глазам своим.

Третье, что хотелось бы отметить: если бы не победные реляции в украинской же газете «Вести», мы бы об этом, скорее всего, так ничего и не узнали, поскольку пиар-политикой в Сети у нас в государстве никто, судя по всему, не занимается. По-видимому, наше государство не видит ничего плохого в том, что историю России и ее культуры в Сети пишут украинствующие, а следовательно, именно они и воспитывают следующее интернетизированное поколение россиян. Это у нас, видимо, считается в порядке вещей.

Забритый в москали

Но главное не это. Дело в том, что сама суть истории со сменой «прописки» Муромца наглядно показывает одну вещь, которая категорически не позволит никакой Украине состояться в принципе.

Дело в том, что москализм Ильи заключен не только, да и не столько в месте его рождения. Илья Муромец — типичный москаль по своим убеждениям. Илья — служивый человек. Он государственник. Смысл его жизни — служение. Как тут не вспомнить украинское выражение «забрить в москали», то есть призвать в солдаты?

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Илья — носитель наиболее презираемого в свидомизме мировоззрения, в котором наивысшей ценностью народа является государственность. Никакие личные недостатки князя Владимира Красное Солнышко не в состоянии эту ценность умалить или сделать служение ей бессмысленным. То же самое касается абсолютно всех богатырей «киевского цикла». Даже смертельно обиженный Владимиром Сухман-богатырь — продолжает служить Руси и умирает за нее.

А современный свидомый украинец, в его «европейско-демократично-бандеровско-фашистском» изводе, создавался именно в противовес русскому гражданину, воину, чиновнику, священнику, интеллигенту. Свидомость построена на самолюбовании, чванстве и самоупоении. Ее носитель был выведен с целью разрушения государства, а не с целью его созидания.

Мировоззрение Ильи — это мировоззрение, в котором свидомому украинцу отвратительно решительно все. За которое свидомый украинец и называет великороссов — «рабами царя», «ватниками» и «колорадами». Одновременно это то самое мировоззрение, которое необходимо для создания государственности. Потому что без представления о чести служения никакая государственность невозможна.

Как стать русским

Илья Муромец по-москальски отрицает «священный безвиз», отказывая христианскому царю Константину, когда тот предлагает богатырю быть у него воеводой:

— Спасибо, царь ты Костянтин Боголюбович!

А послужил у тя стольки я три часу,

А выслужил у тя хлеб-соль мяккую,

Да я у тя еще слово гладкое,

Да еще уветливо да приветливо.

Служил-то я у князя Володимера,

Служил я у его ровно тридцать лет,

Не выслужил-то я хлеба-соли там мяккии,

А не выслужил-то я слова там гладкаго,

Слова у его я уветлива есть приветлива.

Да ах ты царь Костянтин Боголюбович!

Нельзя-то ведь еще мне зде-ка жить,

Нельзя-то ведь-то было, невозможно есть:

Оставлен есть оставеш (так) на дороженки.

Илья Муромец служит не себе. Он служит государству, вере и князю. Именно такое мировоззрение и требуется для создания государственности. Но привитие такого мировоззрения свидомиту заставляет его думать с русским на одном понятийном языке. Иными словами, воспитание украинца на примере Ильи Муромца превращает его в русского. То есть — во врага незалежной Украины.

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Воспитание же украинца на идеалах свидомитского украинства приводит к получению человека, неспособного к созданию и поддержанию государства, как такового.

Это изначальный, системный порок, который излечить нельзя.

Это судьба.