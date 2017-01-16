ЛНР заявила о прибытии иностранных наемников на линию разграничения в Донбассе

Луганск, 16 января. Несколько десятков иностранных наемников прибыли на линию соприкосновения в Донбассе в район населенного пункта Счастье, который находится под контролем украинских силовиков. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«Нами выявлено прибытие в район населенного пункта Счастье подразделения иностранных наемников численностью до 30 человек», — пояснил он.

Марочко также добавил, что данную информацию подтверждают местные жители города Счастье, по словам которых, иностранные наемники свободно осуществляют покупки в магазинах города, а также посещают местные кафе.