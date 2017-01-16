«Би-Би-Си» не исключает преднамеренного слива серии «Шерлока» в России

16 Января 2017 16:03 32

Лондон, 16 января. Британская телерадиовещательная компания «Би-Би-Си» не исключает, что в России могли намеренно «слить» серию популярного сериала «Шерлок». Как сообщают британские СМИ, в медиакорпорации уже начали расследование утечки в нашей стране финального эпизода четвертого сезона.

В статье британской газеты The Telegraph изложены предположения западных аналитиков по поводу утечки эпизода «Последнее дело» в озвучке «Первого канала». Ряд экспертов предполагает, что серию «слили», чтобы навредить «Би-Би-Си».

«Коммерческой выгоды от этого явно никакой. Остается только политический мотив. Наиболее очевидно объяснение — это была карательная акция», — приводит Lenta.Ru слова специалиста по информационной безопасности Атлантического совета Бена Ниммо.

При этом в пресс-службе «Первого канала» сообщили ТАСС, что канал находится в тесном контакте с «Би-Би-Си» и тоже проводит расследование ситуации с утечкой в Сеть третьего эпизода. По их данным, причиной была хакерская атака.

Ранее сообщалось, что создатели детективного сериала попросили россиян, успевших ознакомиться с финальной серией до ее показа в эфире «Первого канала», не делиться спойлерами.

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