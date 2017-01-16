Путину рассказали, сколько денег Кабмин выделит на поддержку промышленности

Москва, 16 января. В 2017 году российское правительство выделит 107,5 миллиарда рублей на поддержку промышленности в стране. Об этом в понедельник рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, который встретился с главой государства Владимиром Путиным.

По словам Мантурова, 60 миллиардов рублей будет выделено автопрому. Еще 13,7 миллиарда рублей получит отрасль сельхозмашиностроения. На легкую промышленность Кабмин РФ потратит 2,2 миллиарда рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин указал на необходимость укрепления промышленного потенциала Дальнего Востока.

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