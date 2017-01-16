FAN-TV Лента новостей
Путину рассказали, сколько денег Кабмин выделит на поддержку промышленности
Экономика

Путину рассказали, сколько денег Кабмин выделит на поддержку промышленности

Сегодня 16:06
41

Путин узнал, сколько правительство потратит на поддержку промышленности РФ

Москва, 16 января. В 2017 году российское правительство выделит 107,5 миллиарда рублей на поддержку промышленности в стране. Об этом в понедельник рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, который встретился с главой государства Владимиром Путиным.

По словам Мантурова, 60 миллиардов рублей будет выделено автопрому. Еще 13,7 миллиарда рублей получит отрасль сельхозмашиностроения. На легкую промышленность Кабмин РФ потратит 2,2 миллиарда рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин указал на необходимость укрепления промышленного потенциала Дальнего Востока.

Читайте по теме: Минэкономразвития прогнозирует рост капиталовложений в промышленность РФ

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Обама не соврал: почему американцы доверяют Путину больше, чем своему правительству

Сегодня 15:35
134

Дейнего: Безопасность людей в ЛНР важнее неудобств на границе с ДНР

Сегодня 15:26
124

Виктор Петрик пригрозил «грохнуть чинов» из генпрокуратуры Киева

Сегодня 15:17
270

Будущее «украинского вопроса»: Корнилов оценил последний визит Байдена в Киев

Сегодня 15:14
297

Сирия сегодня: мины в Алеппо, «Адмирал Кузнецов» идет домой под надзором Лондона

Сегодня 14:23
262
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Красноуральская банда перед расстрелом сторожей терроризировала химзавод два года

15:54

В Алеппо российские военные используют боевую технику в качестве хлебовозов

15:54

ЛНР заявила о прибытии иностранных наемников на линию разграничения в Донбассе

15:52

Православный храм в Киеве закидали «коктейлями Молотова»

15:52

Убийцу российского посла в Турции захоронили на безымянном кладбище

15:44

Ученые назвали идеальный возраст для покупки ребенку смартфона

15:44

Донецк, Ясиноватая и юг ДНР приняли на себя более 1000 ударов ВСУ

15:41

Обама не соврал: почему американцы доверяют Путину больше, чем своему правительству

15:35

Стас Михайлов поделился с фанатами «другим ракурсом» своей жены

15:30

Мужчина и девушка сгорели в шиномонтажной мастерской в Подмосковье

15:29

Личинки опасного паразита угрожают любителям суши

15:29

Дейнего: Безопасность людей в ЛНР важнее неудобств на границе с ДНР

15:26
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Красноуральская банда перед расстрелом сторожей терроризировала химзавод два года
Читать
Закрыть