Полицейский из «танцующего» кортежа оказался сыном «короля Новой Москвы»

16 Января 2017 16:21 31

Москва, 16 января. Сотрудник московской полиции, свадебный кортеж из элитных машин которого ехал по городу, грубо нарушая ПДД, оказался старшим сыном крупного бизнесмена. Как стало известно, 55-летний отец Балакеримова — владелец строительного рынка в Новомосковском округе.

По факту, Балакеримов-старший владеет торговой зоной от деревни Дудкино до Хованского кладбища. Его имуществом также являются закусочные, кафе, рестораны, шиномонтажи, автосервисы, склады и магазины. Кроме того, семья владеет крупными участками земли в Ленинском районе и Новой Москве, а также недвижимостью на сумму 5 млрд рублей.

Также стало известно, что 33-летний брат полицейского Магомед Балакеримов является участником гонок на Gelandеwagen и другом скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян.

Ранее была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как по улицам Москвы пронесся свадебный кортеж якобы сотрудника полиции, при этом одна из машин шествия некоторое время ехала задним ходом.