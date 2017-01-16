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Ученые назвали идеальный возраст для покупки ребенку смартфона
Технологии

Ученые назвали идеальный возраст для покупки ребенку смартфона

Сегодня 15:44
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Ученые назвали идеальный возраст для покупки ребенку смартфона

Прага, 16 января. Чешские ученые выяснили, что большинство родителей ведут себя благоразумно и покупают ребенку гаджет именно тогда, когда тот готов к его освоению. В опросе на эту тему приняли участие более тысячи человек.

Исследование показало, что 9% готовы доверить ребенку телефон лишь после начальной школы. 20% родителей покупают малышу смартфон, когда он идет во второй класс. 25% дарят ребенку телефон, когда он идет в школу. 38%, больше всех, покупают детям телефон после восьми лет.

Социологи обратились к ученым, которые заявили, что оптимальный возраст для покупки ребенку первого телефона - от восьми до десяти лет. Раньше можно дарить смартфон только тем, кто показывает большие успехи в развитии и достижениях.

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Таисия Григорьева
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