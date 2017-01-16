Анкара, 16 января. Убийцу российского посла в Турции захоронили на безымянном кладбище в Анкаре.

Тело Мевлюта Мерта Алтынташа, который убил российского посла в Турции, родственники отказались забирать из морга. По законам Турции, у них на это было 15 дней, однако никто так и не пришел за телом. Сообщение о его захоронении на безымянном кладбище в Анкаре было распространено лишь 16 января.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что расследование убийства российского посла в Турции продолжается при сотрудничестве турецких и российских представителей.