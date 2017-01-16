В Алеппо российские военные используют боевую технику в качестве хлебовозов

Алеппо, 16 января. Российские военнослужащие используют боевые машина «Тайфун-К» для перевозок хлеба в сирийском Алеппо.

Сейчас жители второго по величине города Сирии пытаются вернуться к мирной жизни. Российские военные оказывают в этом всемерную помощь. После освобождения Алеппо от боевиков в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Бойцы военной полиции РФ используют вместительные десантные автомобили для транспортировки хлеба и продуктовых наборов для горожан. Бронемашина «Тайфун» на базе КамАЗ рассчитана на перевозку до 16 человек десанта, автомобиль обладает усиленным бронированием и противоминной защитой.