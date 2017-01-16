Стас Михайлов поделился с фанатами «другим ракурсом» своей жены

Москва, 16 января. Певец Стас Михайлов обрадовал фанатов пикантной фотографией своей супруги «с другого ракурса». Снимок он опубликовал в своем Instagram, в описании снимка артист указал возрастное ограничение.

На снимке с подписью «Редкий кадр! Детям до 16…» жена певца изображена с очень глубоким декольте. Фантазии подписчиков Михайлова тут же разыгрались не на шутку. «Радость глаз! Правильный выбор!», «Не кадр, а просто шедевр», «Инна шикарна», «Какие формы», — такие комментарии оставили фанаты в комментариях к записи. При этом пикантный снимок оценили не только мужчины, но и женщины. «Как же щедро природа наградила эту женщину красотой от макушки до пят!!!», — восторженно написала evgeniiamuzafarova.

Напомним, ранее Михайлов опубликовал в микроблоге видео, как во время шоу в Майами в его жену отлетела пробка из-под шампанского.