Мужчина и девушка сгорели в шиномонтажной мастерской в Подмосковье

Мытищи, 16 января. Пожар в шиномонтажной мастерской в Мытищах унес жизни 19-летней девушки и и 33-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Пожар охватил здание мастерской на Волховском шоссе. Изначально в СМИ сообщалось о четверых пострадавших, однако позже стало известно, что не обошлось без погибших. По данному факту сейчас проходит доследственная проверка, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщала Газета.Ru, ранее на улице Байкальская в Чите загорелся жилой дом. В результате ЧП погиб один человек, еще пятеро, включая ребенка, были госпитализированы.