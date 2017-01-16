Донецк, Ясиноватая и юг ДНР приняли на себя более 1000 ударов ВСУ

Донецк, 16 января. За прошедшие сутки украинские силовики 1076 раз нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Вооруженные силы Украины выпустили по территории ДНР 106 артиллерийских снарядов, 326 мин, а также 612 боеприпасов из гранатометов. Согласно предварительным данным, огонь велся по Александровке, Старомихайловке, Озеряновке, Крутой Балке, Михайловке и другим населенным пунктам.

Напомним, ранее стало известно о том, что семь домов в Горловке пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ.

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